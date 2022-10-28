Москва, , 16:00 — REGNUM Должность президента Международной федерации хоккея с мячом покинул Борис Скрынник. Об этом 28 октября сообщает ТАСС.

Борис Скрынник, президент Международной федерации хоккея с мячом Владимир Станулевич © ИА REGNUM

28 октября в Финляндии состоялся конгресс Международной федерации хоккея с мячом, по итогам которого Скрынника на посту президента сменил норвежец Стейн Педерсен.

«Президент и генеральный секретарь поставлены по моей личной рекомендации. А весной будет конгресс, на котором могут быть другие варианты. Ничего плохого не случилось. Пока мне предложили стать советником», — сказал 74-летний Скрынник.

Напомним, Скрынник возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом с 2006 года. Также он является главой Федерации хоккея с мячом России.

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