Москва, 28 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Современного среднего российского потребителя пока можно сравнить с вполне рациональным человеком, который при повышении тревожности и появлении опасений по сохранению качества жизни стремится контролировать затраты, понять приемлемый для себя порог снижения количества приобретаемых товаров и качества потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что российские ретейлеры опасаются перехода российских потребителей в экономный режим.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

«Этот эффект накладывается на изменение ассортимента товаров, появление заменителей и аналогов от ранее неизвестных производителей, качество товаров которых пока непонятно массовому потребителю. Это тоже побуждает воздержаться от некоторых покупок в ожидании либо параллельного импорта, либо появления отзывов других потребителей, — объяснил Цыганов. — Сказывается и уменьшение числа активных потребителей, часть из которых встала на государственное довольствие, а часть выехала из страны. Например, изменения ассортимента винных полок отмечают многие продавцы, видящие перспективу и уже поддержанные в просьбе о разрешении параллельного импорта Минпромторгом России. Конечно, речь идет не о дефиците алкоголя, а о сужении предложения импортных вин, коньяка и виски, но именно эти категории и давали очень существенную долю выручки у многих сетей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что основной контингент российского ретейла потеряет и в обороте, и в рентабельности.