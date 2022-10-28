Таллин, 28 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Департамент статистики Эстонии подложил под фундамент националистического нарратива страны мощную бомбу, введя в официальный оборот новое определение коренных жителей страны. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор издания «Комсомольская правда в Северной Европе» Игорь Тетерин написал на своей странице в социальных сетях.

Он напомнил, что, по мнению представителей властей, коренными жителями страны могут считаться исключительно те люди, у которых не только родители, но даже бабушка или дедушка родились в Эстонии. Все остальные — это «люди иностранного происхождения», говорится в сообщении департамента.

Тетерин иронично прогнозирует борьбу среди представителей эстонской националистической политики за право называться «чистопородными» и всеми остальными: «Ох, не ждет ли Эстонию взрыв в предстоящую избирательную кампанию, когда кандидаты во власть судорожно начнут искать врагов не только среди русских, но и среди недостойных именоваться коренными жителями эстонцев?».

Журналист в этой связи уверен, что в поисках «чистопородности» многих националистов ждет неприятный сюрприз — русские корни есть у многих эстонских политиков, деятелей культуры, ученых, бизнесменов. Например, у основателя и идейного вождя консервативно националистической партии EKRE Марта Хельме русская бабушка, в чем он сам недавно признался.

«Признают ли «чистопородные» эстонцы Марта Хельме своим, если по классификации Департамента статистики он теперь человек иностранного происхождения?», — задался вопросом журналист Игорь Тетерин.