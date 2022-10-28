Москва, 28 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от Санкт-Петербурга направили запрос главе правительства России Михаилу Мишустину, где просят компенсировать городу выпадающие 77 млрд рублей из-за прекращения существования института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН).

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

«Вместе с коллегами направили депутатский запрос председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой проработать вопрос компенсации выпадающих доходов города путём выделения соответствующего трансферта из федерального бюджета», — сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Тетердинко в телеграм-канале.

По подсчетам парламентариев, уже в 2023 году бюджет Петербурга может недосчитаться 77 млрд рублей.

Они обратили внимание на то, что основной объем доходов, перераспределяемый таким образом из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет Москвы, приходится на налог на прибыль от ПАО «Газпром».

Депутаты указали на то, что снижение дохода города приведет к отказу от Широтной магистрали скоростного движения, строительства Большого Смоленского моста через Неву, а также к приостановке строительства уже начатых развязок и путепроводов, обновления подвижного состава городского транспорта, а также негативно скажется на выполнении плана по ликвидации дефицита мест в образовательных учреждениях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятый Госдумой в первом чтении 19 октября законопроект утверждает новый норматив распределения налога на прибыль после ликвидации с 2023 г. института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). Так, доходы от налога на прибыль организаций — участников КГН, подлежащие зачислению в региональные бюджеты, будут распределяться уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов РФ по нормативу — 80% от объемов поступлений указанных налоговых доходов в 2023 г.; 60% в 2024 г.; 40% в 2025 г.

При этом, согласно законопроекту, в распределении по нормативам не участвуют доходы по налогу на прибыль организаций — участников КГН в случае, если уплаченная сумма налога в бюджет одного субъекта РФ в период с 2019 г. по 30 июня 2022 г. составляла более 99%.

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