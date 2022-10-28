Майкоп, 28 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Власти Адыгеи создают социальные паспорта семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В них будут учтены все проблемы родных бойцов для оказания им помощи. Об этом 28 октября сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Он дал поручение создать в каждом муниципалитете рабочие группы для формирования таких паспортов.

t. me/AParfenchikov Семья мобилизованного

«В настоящее время социальными службами проводится анкетирование таких семей для выявления проблем и оказания адресной помощи», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

По словам главы Адыгеи, всем детям мобилизованных и добровольцев в школах предоставляется бесплатное питание, а для дошкольников отменена плата за посещение детских садов.

Также Кумпилов сообщил об очередном гуманитарном грузе, отправленном для призванных из Адыгеи бойцов. Они получат рюкзаки, рации, ретрансляторы, спальные мешки, теплоизоляционные коврики.