Москва, 28 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Рост ставки ЕЦБ — это продолжение политики борьбы с инфляцией в европейских странах, которая достигла в среднем 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Евросоюз

«Однако надо иметь ввиду, что природа инфляции сейчас носит немонетарный характер — удорожание энергоресурсов, рост стоимости логистики, дефицит комплектующих из-за ковидных ограничений санкций, — сказал он. — Президент Франции уже объявил о росте цен на электричество в 2023 году на 15%. Поэтому рост ставки не сможет остановить инфляцию в ближайшей перспективе. Одновременно рост ставки ударит по цене кредитов, что, в свою очередь, ухудшит инвестиционные условия для экономии и граждан. Рост стоимости заемных средств простимулирует ограничения потребительского спроса и усилит мотивацию к накоплениям, что негативно сказывается на объеме продаж европейских компаний».

Но, как подчеркнул Сафонов, в определённой степени рост ставки может замедлить бегство капиталов из еврозоны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что повышение ставки ЕЦБ не изменит радикально ситуацию на рынках и не усмирит инфляцию.