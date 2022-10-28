Москва, , 15:56 — REGNUM С 7 по 14 ноября 2022 года пройдет XVI Международный кинофестиваль «Русское Зарубежье». Форум состоится в Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, однако фильмы можно будет увидеть онлайн на официальном сайте кинофестиваля: http://www.cinema-rp.com.

Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» — просветительский тематический смотр значимых отечественных и зарубежных фильмов, посвященных осмыслению трагических событий истории России ХХ века, духовному, культурному и научному наследию русской эмиграции.

Кинофестиваль служит консолидации Русского мира.

В программе форума будет представлено свыше 50 игровых и неигровых кинолент от кинематографистов из 15 стран, в том числе Германии, Италии, России, Нидерландов, Финляндии, Эстонии, ЮАР.

В этом году фестиваль приурочен к 100-летию окончания Гражданской войны в России, трагедии, которая не должна повториться.

Зрители увидят фильмы, приуроченные к 100-летию высылки из Советской России выдающихся представителей отечественной науки и культуры («Философский пароход»), к памятным датам со дня рождения Сергея Дягилева, Игоря Стравинского, Надежды Тэффи, Андрея Тарковского. В конкурсные программы форума вошли фильмы, открывающие новые имена, рассказывающие о малоизвестных событиях в истории России и русского зарубежья.

В состав жюри конкурса неигровых фильмов в этом году вошли: кинорежиссер, продюсер, общественный деятель Тамара Сушко (Швеция), кинорежиссер, вице-председатель КСОРС в Аргентине Сильвана Ярмолюк (Аргентина), председатель жюри — кинорежиссер, сценарист, продюсер Сергей Дебижев (Россия). В состав жюри конкурса игровых фильмов: журналист Лариса Глэд (США), председатель Белорусского союза кинематографистов, актер, режиссёр, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виктор Васильев (Белоруссия), председатель жюри — сценарист, режиссёр, продюсер, заслуженный деятель искусств России Лидия Боброва (Россия).

Организаторы МКФ «Русское зарубежье» — Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудия «Русский путь».

Попечители — МИД России, Минкультуры России, Департамент культуры города Москвы, ОВЦС Московского Патриархата, Россотрудничество, Мосгордума, Фонд наследия русского зарубежья.