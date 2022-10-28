Москва, 28 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В настоящее время Япония — третья экономика мира — теряет темпы роста в связи с влиянием ряда негативных факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Canstockphoto.com Япония

«В частности, она испытывает трудности в связи с ростом темпов инфляции на протяжении 13 месяцев подряд, — сказала Валишвили. — На сегодняшний день уровень инфляции составляет 3%, что является максимальным значением за последние 30 лет. На этом фоне Банк Японии в своем отчете повысил прогноз по инфляции до 2,9%. Дополнительное давление на цены оказывает рост цен на энергоносители, которые Япония вынуждена импортировать. Несмотря на существенно изменяющиеся внешние условия, Банк Японии остается верным своей политике и очередной раз оставил неизменным значение ключевой ставки на уровне минус 0,1%. Падение курса в паре иена/доллар США до 24-летнего минимума привело к резкому увеличению стоимости импорта, при том что многие национальные производители перевели свои мощности в другие страны».

Как отметила Валишвили, дополнительным фактором торможения является рост объема суверенного долга на уровне более 200% к ВВП.

«В настоящее время одной из возможностей для обеспечения экономического роста в 2023 году может стать стимулирование экспорта и пересмотр основных направлений монетарной политики», — подчеркнула эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк Японии пообещал, что будет и далее придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики.