Москва, 28 октября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Основной контингент российского ретейла потеряет и в обороте, и в рентабельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию об ухудшении ожиданий топ-менеджеров российских сетей и поставщиков товаров повседневного спроса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Супермаркет

«Крупные торговые сети продолжают заявлять о территориальном развитии в сторону Дальнего Востока. А это деньги на инфраструктуру и логистику. Понятно, что показываемая ими прибыль будет снижаться. Но это не показатель упадка, — сказал Чеглов. — А вот основной контингент ритейла, средние и малые, действительно потеряют и в обороте, и в рентабельности. Часть из них уйдет с рынка под влиянием уже перманентного кризиса».

По его словам, оборот российского ритейла будет, вероятно, снижаться.

«Но глобальных масштабов падения на начало 2023 года ждать не стоит. А дальше прогнозировать сложно. Ибо перспективы развития множества факторов не ясны», — подытожил Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на российский рынок за первые девять месяцев 2022 года вошли всего пять иностранных брендов.