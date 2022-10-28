Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Две молодые медсестры одной из городских поликлиник Петербурга предстанут перед судом за выдачу поддельных справок о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили 28 октября в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное Следственное Управление Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу

Перед судом предстанут две медицинские сестры в возрасте 21-го и 23-х лет, которым предъявлено обвинение по ч.1 ст.237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей»).

По версии следствия, обвиняемые, действуя группой лиц, с 1 июля по 18 октября 2021 года выдали четырем горожанам фиктивные документы о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, получив от каждого 5 тыс. рублей. После чего они внесли фиктивные сведения в Единую государственную информационную систему о б этих лицах как о прошедших вакцинацию.

«Следствием собрана достаточная доказательная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — подытожили в ведомстве.

Добавим, что в случае, если вина медицинских работников будет доказана, им грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности.