История вопроса

Провалы грунта могут быть вызваны как природными причинами (грунтовые воды, естественные пустоты в толще земли), так и деятельностью человека (строительные работы, утечки из городских коммуникаций, заброшенные подземные сооружения и т.д.). От провалов страдают дороги и жилые дома по всему миру.

Так, летом 2015 года в китайском городе Дунгуань образовавшийся из-за активного строительства провал, разраставшийся несколько дней, поглотил целую улицу.

