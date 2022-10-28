Злынковский район, Брянская область, 28 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Обследование грунта под школой, закрытой из-за угрозы карстового провала, проведут специалисты в посёлке Вышков Брянской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасная зона

Опасная зона расположена в середине учебного заведения, под спортзалом и пищеблоком. Школьники временно занимаются в здании местного детского сада. В проблеме будут разбираться специалисты НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Запланированы динамические испытания и оценка физического износа по снижению жесткости здания, ультразвуковое сканирование строения, акустическая оценка шумов и колебаний грунта и динамический зондаж грунта.

Вместе с экспертами 28 октября в школу прибыл губернатор Александр Богомаз, сообщает «Брянская губерния».