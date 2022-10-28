Вашингтон, 28 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Нападение совершено на мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола Пелоси 28 октября в его резиденции в Сан-Франциско. Об этом заявила пресс-служба канцелярии спикера.

Пол Пелоси. (сс) Presidenza della Repubblica

«Сегодня утром злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и жестоко напал на господина Пелоси. Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь, и ожидается, что он полностью выздоровеет. Спикера в то время не было в Сан-Франциско», — указывается в документе.

«Спикер и ее семья благодарны спасателям и медицинским работникам и просят о конфиденциальности», — добавили в пресс-службе.