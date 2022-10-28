Москва, 28 октября 2022, 15:53 — REGNUM Повышение ставки ЕЦБ не изменит радикально ситуацию на рынках и не усмирит инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Европейский центробанк
Европейский центробанк
Guilhem Vellut

«Сегодня экономика еврозоны столкнулась с высокими темпами инфляции, которые достигли исторического максимума, — сказала она. — Но цифры европейской инфляции не выделяются на фоне глобальных показателей. Весь мир сегодня борется с последствиями экономических шоков последних лет. Стоит отметить, что в ЕС существует три типа ставки: ключевая, ставка по кредитам и по депозитам. ЕЦБ повысил сразу все три до уровня 2%. Нельзя сказать, что данная мера радикально изменит настроение на рынках и усмирит инфляцию».

По ее словам, дальнейшее повышение ставок сулит трудности обслуживания долгов, в особенности тех стран еврозоны, которые слишком перекредитованы.

«По всем законам экономики, ЕЦБ для сдерживания инфляции должен и дальше поднимать процентную ставку вплоть до уровня текущей инфляции. Но делать это следует постепенно, чтобы успеть закрыть рисковые долги до поднятия ставки», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2%.

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