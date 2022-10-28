Москва, 28 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Повышение ставки ЕЦБ не изменит радикально ситуацию на рынках и не усмирит инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Guilhem Vellut Европейский центробанк

«Сегодня экономика еврозоны столкнулась с высокими темпами инфляции, которые достигли исторического максимума, — сказала она. — Но цифры европейской инфляции не выделяются на фоне глобальных показателей. Весь мир сегодня борется с последствиями экономических шоков последних лет. Стоит отметить, что в ЕС существует три типа ставки: ключевая, ставка по кредитам и по депозитам. ЕЦБ повысил сразу все три до уровня 2%. Нельзя сказать, что данная мера радикально изменит настроение на рынках и усмирит инфляцию».

По ее словам, дальнейшее повышение ставок сулит трудности обслуживания долгов, в особенности тех стран еврозоны, которые слишком перекредитованы.

«По всем законам экономики, ЕЦБ для сдерживания инфляции должен и дальше поднимать процентную ставку вплоть до уровня текущей инфляции. Но делать это следует постепенно, чтобы успеть закрыть рисковые долги до поднятия ставки», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2%.