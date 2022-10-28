Москва, 28 октября 2022, 15:52 — REGNUM Управлявшие истребителем Су-30 пилоты отключились над Иркутском, поэтому самолетом никто не управлял, пишет «Коммерсантъ » со ссылкой на данные бортовых самописцев, извлеченных из истребителя.
По предварительным данным, отправить истребитель в стремительное пике мог один из пилотов, потерявших сознание. Пилот мог склониться к ручке управления и направить самолет вниз.
Отмечается, что с причинами потери сознания пилотов будет разобраться сложнее, поскольку система обеспечения экипажа кислородом была полностью уничтожена в результате крушения.
Как сообщало ИА REGNUM, военный самолет рухнул на двухэтажный дом в Иркутске вечером 23 октября. С учетом того, что весь полет летчики истребителя обязаны находиться в кислородных масках, причиной потери сознания могла стать неисправность системы.
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