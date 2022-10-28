Лондон, 28 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал к взаимоуважению в диалоге между Россией и Западом, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом пишет газета Financial Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Комментируя выступление российского лидера, издание отметило его «более миролюбивый тон». Путин заявил, что Россия никогда не была врагом Запада.

«Англофобию» президент России назвал таким же негативным явлением, как русофобию. При этом он добавил, что Россия будет всегда противостоять Западу в его «агрессивном, космополитическом, неоколониальном» подходе.

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