Баку, , 15:50 — REGNUM Правление Центрального банка Азербайджана 28 октября приняло решение повысить базовую учётную ставку на 0,25% до 8%. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.

Ключевая ставка

Отмечается, что нижний порог процентного коридора повышается на 1% — до 5%, а верхний сохраняется на прежнем уровне — 9,25%.

Следующее рассмотрение базовой ставки назначено на 16 декабря.

Напомним, до этого Центробанк Азербайджана повысил процентную ставку на 0,25% в марте. В прошлом году она повышалась трижды до отметки 7,25%.