Баку, 28 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Правление Центрального банка Азербайджана 28 октября приняло решение повысить базовую учётную ставку на 0,25%, до 8%. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.

Ключевая ставка

Отмечается, что нижний порог процентного коридора повышается на 1% — до 5%, а верхний сохраняется на прежнем уровне — 9,25%.

Следующее рассмотрение базовой ставки назначено на 16 декабря.

Напомним, до этого Центробанк Азербайджана повысил процентную ставку на 0,25% в марте. В прошлом году она повышалась трижды, до отметки 7,25%.