Бухарест, , 15:49 — REGNUM Министерство образования и науки (МОН) Румынии объявило об отказе от практики заочного обучения для учащихся средних школ страны. Об этом 28 октября пишет бухарестская газета Jurnalul.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы ведомства Лигии Деки, на сегодняшний день соответствующие учебные заведения «не могут перейти на регулярные уроки онлайн по причине высоких тарифов на электроэнергию».

«Сейчас нашим школам намного проще обеспечить стабильное отопление зданий для дневного обучения детей, чем тратить деньги на уроки в компьютерном режиме», — отметила, в частности, она.

Напомним, онлайн обучение в школах Румынии осуществлялось в период с 2020 по 2021-й год.