Москва, 28 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Удачи в преодолении идеологической диктатуры и политической предвзятости в соцсети Twitter пожелал американскому бизнесмену и миллиардеру Илону Маску 28 октябре заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в этой соцсети.

Special.goverment.ru Дмитрий Медведев

«Удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter», — написал он в своём сообщении.

Также зампред Совбеза РФ рекомендовал Маску перестать снабжать спутниковой связью Starlink киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что импортирование преступным режимом Киева электроэнергии из Словакии приведёт не к стабильности работы энергосистемы на территории б. УССР, а только к подорожанию её стоимости для рядовых граждан.