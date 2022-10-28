Всеволожск, Ленинградская область, 28 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области заключили под стражу инженера, который нанес нацистскую свастику на памятник защитникам Ленинграда «Разорванное кольцо» и стелу на Дороге жизни, сообщили 28 октября в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что нацистскую символику на памятный километровый столб на «Дороге жизни» №39 и у металлического постамента «85-мм зенитное орудие», входящее в мемориальный комплекс «Разорванное кольцо на Дороге жизни», посвященный событиям Великой Отечественной войны, были обнаружены 21 октября. В тот же день следствие возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

Вскоре полицейские задержали 26-летнего инженера, который после объявленной 21 сентября частичной мобилизации уволился с работы и жил на даче. После задержания мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину.

«По ходатайству следственного органа обвиняемому в осквернении мемориала «Разорванное кольцо на Дороге жизни» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 декабря», — отметили в ведомстве.