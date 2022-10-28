Орел, , 15:42 — REGNUM Приговор по уголовному делу о мошенническом хищении денежных средств, выделенных на приобретение квартир для детей-сирот, вынес Советский районный суд Орла, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстали руководитель организации, оказывающей риелтерские услуги, и бывший сотрудник администрации Орловского района. Как установлено судом и следствием, с 2015 по 2016 годы работник администрации вступила в сговор со своим знакомым и способствовала заключению с ним как с единственным поставщиком муниципальных контрактов на приобретение квартир для детей-сирот. Квартиры приобретались без проведения экспертной оценки — под видом благоустроенного и отвечающего всем требованиям жилья.

В результате в муниципальную собственность были приняты помещения, не соответствующие требованиям и по завышенной цене. Ущерб, причинённый бюджету, оценивается в сумму более 3,6 млн рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинения, признал злоумышленников виновными. Экс-сотруднику районной администрации назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок четыре года один месяц с испытательным сроком на четыре года, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Второй фигурант получил наказание в виде лишения свободы условно на срок четыре года с испытательным сроком на четыре года, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осуждённых в солидарном порядке ущерба. Приговор районного суда не вступил в законную силу.