Тамбов, , 15:42 — REGNUM Россия будет идти «по своему» пути развития, основу которого составляют уважение и сотрудничество, и «не будет игрушкой в чужих руках». Если каким-то странам «не нравится вектор движения России», то пусть идут «своим путём, но не нужно переходить нам дорогу» и пытаться заставить «плясать под свою дудку». Такое мнение высказал ИА REGNUM председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, говоря о выступлении президента Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин https://tambovoblduma.ru/

Спикер парламента Тамбовщины подчеркнул, что «полностью разделяет» взгляды президента России Владимира Путина на мировые процессы, в том числе о ведении «грязной игры» со стороны Запада ради мирового господства, что «не принесёт хороших плодов».

«Для России всегда на первом месте стояла защита собственного суверенитета и целостности, своих национальных интересов, сохранение своих устоев и традиций, своей культуры. Россия всегда с уважением относилась к культуре и самоидентификации народов других стран. Другой линии поведения и быть не может у многонационального государства. Только почему-то наши ценности нашим политическим коллегам не дают покоя», — сказал Евгений Матушкин.

По его словам, российский лидер делает всё для защиты суверенитета и независимости России, также ограждая её от «навязываемых чужеродных ценностей».

«Мне, как историку по образованию, очень близка и понятна позиция главы нашего государства, который стремится оградить нашу страну от навязываемых чужеродных ценностей и защитить её целостность и суверенитет. Россия никогда не была и не будет игрушкой в чужих руках — такая мысль прослеживается во всем выступлении Владимира Владимировича. Как подчеркнул президент, Россия неоднократно делала попытки налаживания деловых и дружеских отношений.

Наша страна идёт по своему пути — по пути развития, уважения и сотрудничества с теми странами, которые готовы в ответ демонстрировать взаимность. И если кому-то не нравится вектор движения России, пожалуйста, идите своим путём, но не нужно переходить нам дорогу и пытаться заставить нас плясать под свою дудку. Санкции? Воля ваша. В любом случае, спасибо за дополнительный стимул к развитию всех отраслей экономики нашей страны», — сказал председатель областной Думы.

Евгений Матушкин подчеркнул, что «безгранично уважает» Владимира Путина «за то, что он всегда открыто выражает свою позицию» и «своих не бросает». Он также отметил, что в этот «непростой период» жители России должны объединиться.

«Скоро мы будем праздновать День народного единства. Сегодня этот праздник приобретает особую символичность. Ведь сила нашей страны — в твёрдой позиции нашего президента и в людях, которые ему доверяют. Сила нашего государства — в нас, единых и сплочённых», — считает Евгений Матушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» обсуждали тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Президент России Владимир Путин в своём выступлении отметил, что Запад «поставил на кон в своей игре» власть над миром, но эта игра, «безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», так как она «отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств».