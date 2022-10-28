Россия не будет игрушкой в чужих руках — тамбовский спикер Матушкин
Тамбов, 28 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Россия будет идти «по своему» пути развития, основу которого составляют уважение и сотрудничество, и «не будет игрушкой в чужих руках». Если каким-то странам «не нравится вектор движения России», то пусть идут «своим путём, но не нужно переходить нам дорогу» и пытаться заставить «плясать под свою дудку». Такое мнение высказал ИА REGNUM председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, говоря о выступлении президента Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».
Спикер парламента Тамбовщины подчеркнул, что «полностью разделяет» взгляды президента России Владимира Путина на мировые процессы, в том числе о ведении «грязной игры» со стороны Запада ради мирового господства, что «не принесёт хороших плодов».
По его словам, российский лидер делает всё для защиты суверенитета и независимости России, также ограждая её от «навязываемых чужеродных ценностей».
Евгений Матушкин подчеркнул, что «безгранично уважает» Владимира Путина «за то, что он всегда открыто выражает свою позицию» и «своих не бросает». Он также отметил, что в этот «непростой период» жители России должны объединиться.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» обсуждали тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Президент России Владимир Путин в своём выступлении отметил, что Запад «поставил на кон в своей игре» власть над миром, но эта игра, «безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», так как она «отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств».