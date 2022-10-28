Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Патриархия Грузинской православной (ГПЦ) церкви введёт правила работы представителей СМИ на территории церквей и храмов. Об этом 28 октября сообщил на брифинге пресс-секретарь ГПЦ протоиерей Андрий Джагмаидзе.

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«Помимо того, что по внутрихрамовому распорядку журналистам нужно занимать места, отведенные для СМИ, если таковые имеется, в некоторых случаях патриархия оставляет за собой право контролировать вопрос присутствия», — сказал Джагмаидзе.

Он сообщил, что для освещения праздничных мероприятий журналистам нужно будет получать аккредитацию. Эти меры вводятся из-за того, что представители СМИ часто пренебрегают интересами прихожан и священнослужителей, чем мешают проведению таинств. Особенно отмечаются попытки взять интервью у священников перед службой, что мешает им подготовиться.

Джагмаидзе подчеркнул, что правила для работы СМИ есть в разных организациях Грузии. Их введение предусмотрено законодательством.