Самара, 28 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Еще десять инновационных проектов из Самарской области получат гранты от фона содействия инновациям. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный форум «Открытые инновации»

Сообщается, что федеральный институт развития подвел результаты нескольких конкурсов, по итогам которых разработчики инновационных проектов из Самарской области получат 27 млн рублей на развитие. Так, победителями конкурса «Развитие-ЦТ» и обладателями грантов в размере по десять млн рублей стали два предприятия региона.

Одно из них на протяжении более шести лет разрабатывает и внедряет программное обеспечение для государственных учреждений в сфере образования, медицины, защиты от чрезвычайных ситуаций, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в конкурсе «УМНИК-Фотоника» два победителя из Самарского университета получат по 500 тысяч рублей на свои разработки.

Сообщается, что были подведены результаты конкурса «Студенческий стартап» (вторая очередь) федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Со всей России были отобраны одна тысяча студентов, которые получат по одному млн рублей на развитие своих бизнес-проектов. Шесть заявок от инноваторов из Самарской области стали обладателями грантов, сообщили в пресс-службе.

«В Самарской области сформирована серьезная инфраструктура развития инновационных, высокотехнологичных разработок. В 2022 году мы смогли привлечь гранты фонда содействия инновациям на реализацию 50 проектов на общую сумму 173 млн рублей», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской областиДмитрия Богданова.