Саратов, 28 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2022 года в Саратовской области зарегистрировали 24 преступления при реализации национальных проектов, из них по нацпроекту «Демография» — 11, «Жилье и городская среда» — восемь, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология» — по два, «Здравоохранение» — 1. Размер материального ущерба превысил 1,7 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

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В структуре преступлений 11 фактов приходится на мошенничество, по четыре — на злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий, по одному — получение взятки, коммерческий подкуп, использование заведомо подложного документа, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и незаконное предпринимательство.

В суд направлены уголовные дела о четырех фактах мошенничества в сфере реализации нацпроекта «Демография» и одном факте мошенничества по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году по материалам проверок счетной палаты Саратовской области возбудили 95 производств по делам об административных правонарушениях.

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