Москва, , 15:36 — REGNUM Торгово-промышленная палата предложила освободить от налогов и взносов доходы всех работников, изъявивших желание принять участие в деятельности Вооруженных Сил РФ в рамках спецоперации. Об этом сообщил ИА REGNUM глава ТПП РФ Сергей Катырин по итогам рассмотрения законопроекта № 216 303-8 о поправках в Налоговый кодекс РФ.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что законопроект разработан с целью освобождения от налогообложения и обложения страховыми взносами доходов сотрудника в случае оказания единовременной материальной помощи работодателями в связи с мобилизацией, и под его действие попадает материальная помощь, оказываемая работникам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС Российской Федерации.

В тоже время, отмечает глава ТПП, законопроектом не учитываются случаи заключения краткосрочного контракта, а также случаи заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. При этом трудовые отношения с указанными категориями граждан регулируются по тем же правилам, по которым регулируются отношения с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации.

Палата предложила освободить от налогообложения и обложения страховыми взносами доходы всех сотрудников, изъявивших желание принять участие в деятельности Вооруженных сил Российской Федерации — вне зависимости от формы такого участия.

Кроме того, напомнил Катырин, проектом не урегулирован вопрос налоговых последствий по передаваемому работодателями имуществу в адрес работников, отправляющихся на службу. При этом распространены случаи, когда помимо материальных выплат, работодатели самостоятельно приобретают и безвозмездно передают работникам имущество, предназначенное для использования в рамках военной службы, например, медицинские изделия, дополнительные комплекты униформы, средства индивидуальной броне защиты, бытовые принадлежности, специальную электротехнику и т.д.

ТПП считает, что подобная поддержка работников также должна находить отражение в законопроекте таким образом, чтобы работодатели имели право получить налоговые вычеты с уплаченной за указанное имущество суммы.