Джакарта, , 15:36 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что экономика Индонезии неуязвима в условиях глобальной неопределенности и не может быть отделена от сотрудничества с Китаем, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Мир сейчас сталкивается с большими вызовами, я хочу сказать, что Индонезия — это страна, которая может сохранить свою экономику такой, какая она есть сегодня. Это на самом деле неотделимо от большого сотрудничества между Китаем и Индонезией», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

По его словам, за последние восемь лет был достигнут значительный прогресс в конструктивном сотрудничестве между Китаем и Индонезией.

Отмечается, что дефицит торгового баланса между Индонезией и Китаем продолжал снижаться с $17 млрд в 2019 году до всего лишь $2,5 млрд в 2021 году. По прогнозам, дефицит торгового баланса между двумя странами в этом году составит около $500 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто надеется, что на выставке Indo Defense 2022 Expo & Forum будут подписаны десятки контрактов о сотрудничестве в области обороны.

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