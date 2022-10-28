Москва, , 15:35 — REGNUM Виновным по делу о дискредитации Вооружённых сил (ВС) России признал актёра Артура Смольянинова Гагаринский суд Москвы, назначив ему штраф в размере 30 тыс. рублей. Об этом 28 октября сообщает теле канал «Рен-ТВ».

актер Артур Смольянинов

Отмечается, что судебное заседание состоялось без участия сторон, при этом актёр был извещён о нём телеграммой по последнему известному адресу, которая не была доставлена и за которой Смольянинов не явился.

При этом дело об административном правонарушении в отношении актёра за дискредитацию ВС РФ поступило в суд 17 октября.

Отметим, в октяьр ряд СМИ сообщил, что Артур Смольянинов покинул Россию.