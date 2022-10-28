Москва, 28 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ефремов рассказал журналистам о важности создания максимально комфортной регуляторной среды и необходимости обеспечения баланса интересов операторов и граждан. Его краткое интервью опубликовано на сайте российского агентства праврвой и судебной информации (РАПСИ).

ИА REGNUM Персональные данные

Качество регуляторной среды и регулирования препятствует реализации и развитию достаточно мощного человеческого и технологического потенциала России. Расскажите об основных аспектах регуляторной политики в сфере цифровых технологий сегодня?

Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index, GII), который публикуется Всемирной организацией интеллектуальной собственности, включает оценку деятельности в области инноваций 131 страны, основанную на более чем 80 показателях.

Новый Индекс 2022 года показывает некоторое улучшение качества российской регуляторной политики за последние годы: оценка регуляторной среды выросла до 91 балла (92 — в 2021 году, 95 — в 2020 году), качество регулирования - до 98 (100 - в 2021 году, 105 - в 2020 году), верховенство права - до 108 (109 - в 2021 году, 114 - в 2020 году), а в целом Россия занимает в нем 47-е место.

Однако при этом сохраняется значительный разрыв с показателями «Человеческий капитал и исследования» (27) и «Развитие ИКТ» (34). То есть мы видим, что качество регуляторной среды и регулирования препятствует реализации и развитию достаточно мощного человеческого и технологического потенциала России.

Поэтому для обеспечения технологического суверенитета России сейчас очень важно создание максимально комфортной регуляторной среды. В этой связи необходимо продолжать то совершенствование правовой системы, которое связано с реализацией законодательства об обязательных требованиях, сокращением регуляторной нагрузки, обеспечением реализации принципа «Один за Один» при введении новых требований. Важен и системный подход к применению экспериментов, в том числе в рамках экспериментальных правовых режимов, обеспечению оценки их результативности и эффективности.

Повсеместная цифровизация создала необходимость развития эффективного механизма защиты частной жизни человека и гражданина, включая обработку персональных данных. Назовите основные тенденции развития правового регулирования в сфере персональных данных?

Да, правовое регулирование в сфере персональных данных активно развивается в последние годы, появляются новые требования к обработке общедоступных данных, трансграничной передаче персональных данных. Однако мы сталкиваемся с тем, что имеют место утечки достаточно больших объемов данных, что требует новых механизмов защиты прав граждан.

И вот здесь снова важна роль инструментов регуляторной политики, в том числе системной оценки регулирующего воздействия и реализации принципа «Один за Один» при введении новых требований. Потому что простое увеличение регуляторной нагрузки на операторов персональных данных ведет к формализации исполнения этих требований, либо к их неисполнению. Именно поэтому важно обеспечить баланс интересов операторов и граждан, что позволит сделать механизмы максимально эффективными.