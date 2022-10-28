Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 октября 2022, 15:35 — REGNUM В Ярославской области возбуждено уголовное дело по итогам благоустройства в посёлке Купанское. Об этом сообщает прокуратура региона.
В посёлке по нацпроекту «Жилье и городская среда» проходило благоустройство дворов. Договор на более чем 5 млн рублей был заключён между муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития города Переславль-Залесский» и ООО «Оригинал».
По документам все работы были выполнены в полном объёме и оплачены. Вместе с тем проверка показала, что толщина асфальтового слоя, качество асфальтобетонной смеси по типу, марке и техническим характеристикам не соответствуют условиям контракта.
По результатам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы, в результате чего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».