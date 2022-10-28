Москва, 28 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Разумно пока притормозить со снижением ставки и посмотреть, как дальше сложится ситуация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Частичная мобилизация, по оценкам ЦБ, в ближайшие месяцы будет дополнительно сдерживать динамику потребительского спроса и инфляции из-за возросшей неопределенности. При этом в дальнейшем инфляционное давление может увеличиться за счет ограничений на стороне предложения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса также находятся на повышенном уровне и немного выросли по сравнению с летними месяцами. Поэтому разумно пока притормозить со снижением ставки и посмотреть, как дальше сложится ситуация». — рассуждает Жорнист.

Тем более что деловая активность, по оценке ЦБ, складывается лучше прогнозов, а значит экономика уже меньше нуждается в помощи, указал эксперт. Это также позволило регулятору улучшить прогноз по динамике ВВП на этот год, теперь он ожидает снижение ВВП в пределах 3−3,5%, хотя летом прогнозировал спад на 4−6%.

«Думаю, что пауза в смягчении денежно-кредитной политики продлится как минимум до конца этого года. Согласно новому среднесрочному прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в этом году составит 10,6%. В таком случае в период с 31 октября до конца года ставка должна составлять 7,4−7,6% — это нынешний уровень», — рассуждает Жорнист.

Прогноз по инфляции за 2022 год также уточнен: теперь ЦБ ждет инфляцию на уровне 12−13% (до этого звучали 11−13%).

«Интересно, что индексация тарифов ЖКХ, которую перенесли с 2023 года на декабрь 2022, не повлияла на прогноз по инфляции. Получается, что несмотря на рост тарифов ЖКХ, влияние дезинфляционных факторов будет перевешивать. Снижению цен, в частности, могут способствовать рекордный урожай и восстановление импорта», — указал он.

При этом, по мнению эксперта, «на более длинном горизонте (к примеру, ближе ко второй половине 2023 года) регулятор вполне может возобновить снижение ключевой ставки — по мере того, как будет снижаться инфляционное давление».

Об этом говорит и тот факт, что ЦБ, хотя и отмечает рост проинфляционных рисков, не стал пересматривать прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы и все еще ждет среднюю ключевую ставку на уровне 6,5 — 8,5% в 2023 г. и 6−7% в 2024 г., добавил Жорнист.

Центральный банк, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.