* Талибы — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 15:35 — REGNUM Местные источники «8 Собх» в провинции Нангархар на востоке Афганистана сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили продажу национального трёхцветного флага и избили некоторых владельцев магазинов за его продажу.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Один из владельцев магазинов в городе Джелалабад, административном центре провинции, не пожелавший назвать свое имя, сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили и оскорбляли многих владельцев магазинов за продажу трёхцветного флага.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказали ему, что время этого флага прошло, и если он не прекратит продавать его, они продадут его магазин с молотка, а самого посадят в тюрьму.

Местные власти пока ничего не сказали по этому поводу.

Не так давно талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре и Кунаре избили тех, кто поднял трёхцветный флаг в честь празднования 133-й годовщины независимости страны.