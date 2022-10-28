Грозный, , 15:31 — REGNUM В Чечне обвиняют в крупном мошенничестве при получении социальных выплат жителя города Грозного. Мужчина назвался участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и незаконно получил помощь от государства на сумму 17,9 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установлено в ходе его расследования, подозреваемый изготовил документы, в которых указал ложные сведения о своем участии в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В результате отделение Пенсионного фонда РФ по Чечне, минтруда региона и минстрой выплатили ему 17,9 млн рублей в качестве социальных выплат, полагающихся гражданам, подвергшимся воздействию радиации на ЧАЭС.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд г. Грозного для рассмотрения по существу. Добровольно лжечернобылец вернул 372 тыс. рублей. Остальные похищенные средства будут взысканы через суд.