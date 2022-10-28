Донецк, 28 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Широкую Балку и Горловку, сообщили 28 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:30 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Широкая Балка: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:38 ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

В 15:00 боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.