Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 28 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В рамках финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) — прошла торжественная церемония возложения цветов на «Мемориальном комплексе «Артека». Конкурс «Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи (РДДМ).

Пресс-служба РДДМ Артек

В церемонии приняли участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель комитета Государственной Думы РФ по просвещению Ольга Казакова, член Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Андрей Базилевский, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова и директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Финалисты рассказали гостям церемонии о героях-артековцах, павших в операции за освобождение «Артека» в апреле 1944 года. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания, после чего возложили гирлянду памяти и гвоздики у Монумента Славы и каждого из 25 бюстов героев-артековцев.

«Важно транслировать такие ценности, как отношение к Родине, к семье, к родителям, к старшему поколению, отношение к образованию, здоровью и, конечно, отношение к труду. Каждый должен в разные периоды своей жизни сначала трудиться в школе, потом трудиться в университете. И, конечно, трудиться на благо себя, благо своей семьи, благо малой и большой Родины уже в последующие периоды своей жизни. Один из аспектов образовательной программы «Артека» — это героическое прошлое нашей страны. И здесь мы говорим с детьми на конкретных примерах таких же ребят, которые проявили себя в годы Великой Отечественной войны», — отметил директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко .

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит в МДЦ «Артек» с 23 по 28 октября. Победителями конкурса среди учеников 11 классов стали 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов — по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — самый массовый проект для детей и подростков в современной России. В 2022 году к конкурсу присоединились 3 944 622 человека, среди которых 1 555 945 учеников 9-11 классов.

Напомним, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.