Сеул, 28 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года процентные ставки по кредитам в банках Южной Кореи составили в среднем 5,15% годовых, достигнув 10-летнего максимума. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель с июля 2012 года, когда ставка по кредиту выросла до 5,2%.

По сравнению с августом текущего года показатель вырос на 0,39%.

Ставка по ипотечным кредитом выросла до 4,79%, однако ставка по необеспеченным кредитам — до 6,62%.

Отмечается, что ставки по кредитам выросли вслед за учетной ставкой, которую повысил ЦБ для сдерживания инфляционного давления.

С августа 2021 года ЦБ Южной Кореи повысил ставку в общей сложности на 250 базисных пунктов.