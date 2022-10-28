Джелалабад, Афганистан, 28 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали шесть человек в провинции Нангархар на востоке страны по обвинению в вырубке лесов.

(сс) Ahmad5shiry Провинция Панджшер. Афганистан

Глава отдела сельского хозяйства провинции Нангархар сообщил, что за вырубку леса в уезде Шерзад арестовано шесть человек. Личности этих людей не разглашаются.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что вырубка лесов является преступлением, и они наказывают преступников.

Информационное агентство «Бахтар» со ссылкой на представителей властей в Нангархаре сообщило, что эти шесть человек были взяты с поличным.

Министерство сельского хозяйства и министерство внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявляли, что для защиты лесов они создадут специальную военную группу под названием «Зелёное подразделение».