Москва, , 15:27 — REGNUM Трёхсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, его коллеги из Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пройдут по инициативе России 31 октября в Сочи. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян Primeminister.am

«По инициативе российской стороны 31 октября 2022 года в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе переговоров стороны намерены рассмотреть реализацию трёхсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года.

Кроме того, отмечается, что, помимо этого, Путин, Алиев и Пашинян проведут обсуждение дальнейшего укреплению стабильности и безопасности в Закавказье, а также вопросы, связанные с восстановлением и развитием торгово-экономических и транспортных связей.

«Предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что последовательное выполнение договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана, делимитация границы двух стран, разблокирование транспортных коммуникаций, а также решение гуманитарных вопросов будут способствовать устойчивой нормализации отношений Еревана и Баку.