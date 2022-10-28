Кишинёв, 28 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Мэр Кишинёва Ион Чебан обратился в посольство США в Молдавии с требованием представить доказательства о связях его партии «Национальное альтернативное движение» (НАД) с Кремлём. Об этом он 28 октября заявил на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Градоначальник раскритиковал отчёт Казначейства США, в котором говорится, что Чебану и его партии якобы помогают из России. Он назвал эти обвинения бездоказательными и потребовал от американского посольства разъяснений.

«Если есть доказательства — представить их, чтобы все видели, что эти утверждения имеют какую-то основу, а не появились в результате жалобы президента или правительства. Мы просим посольство обнародовать доказательства или опровергнуть», — заявил Чебан.

Он также подал судебные иски в отношении премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы и министра юстиции Серджиу Литвиненко, заявивших, что США ввели санкции против партии НАД. Чебан требует, чтобы они извинились или год подметали улицу.