Москва, 28 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, по состоянию на 14:00 мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,17%, до 61,55 рубля. Евро снижается на 0,47%, до 61,22 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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«Доллар уже десять дней торгуется в очень узком диапазоне 61,15–61,75 рубля, что указывает на стабилизацию его курса относительно российской национальной валюты.

При этом к другим мировым валютам он за это время упал на 1,11% (Индекс DXY показывает соотношение доллара к шести мировым резервным валютам), что указывает на некоторое укрепление рубля.

Российский Центральный Банк сегодня оставил ключевую ставку рефинансирования на прежних значениях в 7,5% годовых, что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, поэтому какого-то влияния на стоимость рубля и российский фондовый рынок мы не ожидаем», — пояснил эксперт.

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