Донецк, 28 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. На авдеевском направлении ВС России продвинулись в районе населенного пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике, ведутся бои за поселок Невельское. Об этом 28 октября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Что касается авдеевского направления, есть продвижение на направлении населенного пункта Первомайское, также идут бои за Невельское», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин также отметил, что на артемовском направлении подразделения ЧВК «Вагнер» успешно оказывают сопротивление ВСУ.