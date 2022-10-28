Джакарта, , 15:22 — REGNUM Департамент окружающей среды на острове Бали убрал в общей сложности около 50 тонн мусора с пляжа Кута, сообщает CNN Indonesia.

Туристы на острове Бали (сс) Grayswoodsurrey

В мусоре, вывезенном с одного из популярных пляжей на Бали, преобладали деревянные палки и сучья. В настоящее время состояние пляжа Кута стало лучше.

Помимо пляжа Куты мусор убрали также с пляжей Семиньяк, Легиан и других, расположенных в районе Бали. В Семиньяке вывезли около 12 грузовиков или 25 тонн мусора.

Напомним, на острове Бали в Индонезии пройдет саммит «Большой двадцатки».