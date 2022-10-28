Белгород, , 15:21 — REGNUM К 1 февраля 2023 года планируют завершить все восстановительные работы в жилом доме по улице Губкина в Белгороде, повреждённом в результате попадания обломка ракеты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительства региона.

Демонтаж повреждённых конструкций https://belregion.ru

Некоторые жители уже начали возвращаться в свои квартиры из пунктов временного размещения. Работы ведутся вокруг дома, для жильцов пока открыли второй вход в дом через магазин. Все экспертизы и проектные решения доводятся до сведения собственников. Наиболее пострадавшие конструкции на последнем и техническом этажах уже демонтированы. Работы продолжаются в двух самых повреждённых квартирах: жильцы одной отселены в гостиницу, у второй семьи есть место для проживания. В целом все работы в МКД планируется завершить к 1 февраля 2023 года.

«Своими глазами увидел, как идёт процесс демонтажа. Самое главное, чтобы соблюдались меры предосторожности, потому что строительные работы всё ещё идут, в том числе и вокруг дома. Задача управляющей компании — проинструктировать жильцов. А задача строительной компании — очень аккуратно выполнять свои работы», — проверил ход строительных работ губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября на многоквартирный жилой дом упал обломок ракеты, жертв и пострадавших удалось избежать.