Дублин, , 15:24 — REGNUM Ирландия не приняла ни одного заявления от афганцев с момента запуска специальной программы по приему афганских беженцев. Об этом сообщает Irish Journal.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство юстиции Ирландии назвало причиной задержки в обработке заявлений «недостаточную информацию» от афганских заявителей.

Издание отмечает, что сразу после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане Ирландия объявила, что у неё есть возможность рассмотреть 500 дел афганских беженцев.

Министерство юстиции Ирландии сообщает, что основной целью этой схемы было оказание помощи уязвимым людям, таким как пожилые люди, женщины, девочки и люди с ограниченными возможностями.

Однако с тех пор решение минюста этой страны по 528 направленным запросам так и не вынесено. Министр юстиции Ирландии Хелен Мак-Энти пообещала, что запросы будут рассматриваться прагматично и гуманно.

Министерство юстиции сообщает, что для обработки запросов свяжется с заявителями для предоставления ими необходимой информации и документов в течение следующих 20 дней.

Между тем сторонники прав иммигрантов и беженцев в Ирландии выразили разочарование отсутствием решения.

Брайан Коллинз, директор службы защиты прав мигрантов и беженцев, сообщил журналу, что многие случаи приёма афганцев были отложены из-за обременительного процесса получения необходимых документов.

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