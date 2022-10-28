Москва, , 15:21 — REGNUM Если в РФ сохранится та модель экономики, которая была до СВО, то высока вероятность, что промышленное производство продолжит падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Промышленность

«Реальность такова, что наиболее серьезные санкции — эмбарго и ценовые потолки на российское сырье — еще даже не вступили в полную силу, — сказал он. — Этого стоит ожидать только в конце 2022 года, а экономический эффект от них мы увидим в конце I квартала 2023 года. Ситуацию в 2022 году усугубляет надвигающаяся рецессия мировой экономики. Это хорошо видно по динамике сырьевых товаров и сокращающемуся спросу. Очевидно, что это также может стать фактором ускорения падения промпроизводства в РФ до конца 2022 года».

Вместе с тем, как подчеркнул Дорофеев, есть и хорошие новости.

«Во-первых, правительство прилагает огромные усилия не только для стабилизации ситуации, но и для структурной перестройки экономики. Во-вторых, вынужденный переход к импортозамещению и решение вопросов материально-технического обеспечения процесса СВО должно стать мощным драйвером роста промпроизводства», — сказал Дорофеев.

Как полагает экономист, в первой половине 2023 года в РФ продолжит наблюдаться спад промышленного производства.

«В первую очередь по причине высокой вероятности наступления рецессии мировой экономики и возможных долговых кризисов в развитых странах, — сказал Дорофеев. — Как бы мы ни были изолированы от внешнего мира, мы все равно связаны с ним через цены на сырьевом рынке. Главное, что сегодня нужно понимать — это то, что мы избежали резкого провала экономики в 2022 году благодаря профессиональной работе правительства и Банка России. Вместо ответного падения экономики нам удалось получить растянутое во времени сползание вниз. Таким образом, мы дали ей возможность подстроиться под новую реальность».

Кроме того, он обратил внимание на то, что в настоящее время правительство РФ всерьез готовится к эмбарго на российское сырье.

«Россия не готова поставлять сырье для тех стран, которые поддерживают идею введения каких-либо ограничений для рынка (эмбарго, потолок цен и пр.), — сказал Дорофеев. — Это означает, что солидный объем добываемого сырья будет необходимо перенаправить на внутреннее потребление, либо все полностью закрывать. В первом случае возможен даже рост промышленного производства. Во втором нас ждет крах, если мы не восстановим торговые и расчетные отношения с Западом. Отсюда можно сделать вывод, что правительство готовится к запуску масштабных государственных программ и национальных проектов, в рамках которых должно будет закупаться все это сырье».

По словам Дорофеева, это неизбежная мера по преодолению кризиса.

«Пока непонятно, как это будет организовано, но очевидно, что подобный план будет реализовываться в духе кейнсианства, и это именно то, что может помочь нашей стране не только пережить эту бурю, но и изменить объемы нашей экономики, а также ее роль в глобальной экономике на горизонте от 10 лет и дальше», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России по мере исчерпания запасов растет санкционная нагрузка на промышленность.

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