Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Призывная комиссия Ленинградской области отменила решения о мобилизации 240 жителей региона, а в отношении 31 гражданина — оставила в силе, сообщил на заседании Законодательного собрания региона вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

Администрация Костромской области Мобилизованные

По его словам, с начала частичной мобилизации призывная комиссия Ленобласти, которую возглавил губернатор Александр Дрозденко, и такие же комиссии муниципальных районов и городского округа Сосновый Бор, рассмотрели заявления и жалобы мобилизованных и их членов семей.

«Решением призывной комиссии отменены решения призывных комиссий по мобилизации муниципальных районов в отношении 240 человек, в отношении 31 человека решения оставлены в силе», — сказал вице-губернатор, уточнив, что районные военные комиссариаты проводят работу по возвращению неправомерно мобилизованных граждан к местам постоянного проживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти приняли решение вернуть семьям порядка 27 многодетных отцов и отцов детей-инвалидов, которые были мобилизованы в рамках частичной мобилизации.