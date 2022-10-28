Москва, 28 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами», — отметил Турчак в телеграм-канале.

Действующее нормы не защищают процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента начала боевых действий, например, во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания.

Инициатива в целом обеспечивает единый подход к процессуальным правам не только сотрудников Минобороны, но и сотрудников Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета РФ, иных уполномоченных федеральных государственных органов, а также мобилизованных и добровольцев.

Отдельно оговаривается, что приостановка производства не затронет дела по алиментным обязательствам и обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.